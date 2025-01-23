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Овечкин раскрыл секрет успеха «Вашингтона»

Овечкин о секрете успеха «Вашингтона»: мы голодные до побед
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Dan Hamilton-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями об успешном выступлении команды в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и назвал факторы, которые на это влияют. Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Вы видите, сколько ребят подписали контракты перед сезоном, опытных, но все еще молодых и жаждущих побеждать в играх и выходить в плей-офф. Самое важное, я думаю, это то, что у нас отличная команда в раздевалке. Если что-то случается, мы всегда стараемся держаться вместе, и я думаю, что именно поэтому мы сейчас успешны», — заявил он.

22 января «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ встречались в гостях с «Эдмонтон Ойлерз». Столичная команда одержала волевую победу со счетом 3:2. Команда идет на первой позиции турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 69 баллов.

Овечкин в матче с «Эдмонтоном» провел на льду 16 минут 50 секунд. Результативными действиями российский нападающий не отметился. Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. На данный момент на счету лидера «Кэпс» 874 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от Гретцки на 20 голов.

В нынешнем сезоне 39-летний россиянин набрал 33 (21+12) очка в 31 встрече.

Ранее Овечкин рассказал о взаимоотношениях с Гретцки.

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