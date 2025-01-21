Тарасова о допуске россиян на соревнования: будем ждать, когда нас всех освободят

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что российским спортсменам не хватает международных соревнований, передает Sport24.

«Не понимаю, почему нас отстранили. То есть я понимаю, но спорт с политикой не мешают. Так было принято раньше. Будем ждать, когда нас освободят. У нас нормально идет жизнь. Но международного участия не хватает», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Ранее Евгения Медведева рассказала о популярности женского катания.