Фигуристка Медведева рассказала о популярности женского катания

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что популярность женского катания не упала, передает РИА Новости.

«Популярность женского фигурного катания не упала. И даже девочки, которые завершили спортивную карьеру, все еще пользуются большим спросом в медийной сфере. Да, немного по-другому, но как есть», — сказала Медведева.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

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