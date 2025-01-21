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Российский хоккеист вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ

Игрок «Тампы» Кучеров поднялся на второе место гонки бомбардиров сезона НХЛ
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Kim Klement Neitzel/Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто, завершилась со счетом 5:3. В составе победившей команды голами отметились Остон Мэттьюс, Мэтт Нис, который оформил дубль, Вильям Нюландер и Митчелл Марнер. За «Тампу» в этом поединке шайбы забросили Ник Пол, который дважды поразил ворота соперника, и Даррен Рэддиш.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счет одно очко, выступив в роли ассистента для Пола. Эта результативная передача позволила Кучерову выйти на второе место в гонке бомбардиров текущего сезона регулярного чемпионата. На его счету теперь 69 очков (21+49). Такое же количество баллов набрал игрок «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. Лидером гонки является нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, набравший на пять очков больше.

После этого матча хоккеисты «Торонто» с 62 очками расположились на втором месте в Восточной конференции, «Тампа» с 53 очками идет на шестой строчке.

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