У фигуристки Муравьевой на турнире в Санкт-Петербурге украли ее талисман

У 18-летней фигуристки Софьи Муравьевой украли салфетницу-талисман после турнира в рамках чемпионата России по прыжкам, который прошел во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Об этом в Telegram сообщили сама спортсменка и ее фан-группа.

Инцидент произошел после награждения командного первенства. В фан-группе фигуристки сообщили, что она забыла на подиуме свою салфетницу с чехлом в виде белой кошки из аниме «Сейлор Мун». Там заявили, что «с коробки салфеток какой-то болельщик специально снял чехол в виде кошечки и оставил только коробку салфеток». В фан-группе отметили, что у них есть портрет человека, совершившего кражу. По ее информации, никто из персонала и организаторов не делал этого.

Позже в фан-группе заявили, что салфетницу нашли и привезли обратно в «Юбилейный».

«Там ее передадут кому-то из питерских спортсменов, а на следующих соревнованиях кошечку отдадут уже Соне», — сказано в сообщении.

18 января Муравьева завоевала серебро женского турнира в рамках чемпионата России по прыжкам, уступив Аделии Петросян. На следующий день сборная Москвы с Муравьевой и Петросян проиграли сборной Санкт-Петербурга в командном турнире.

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