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Российский вратарь установил уникальное достижение в НХЛ

Российский вратарь «Коламбуса» Тарасов отстоял с «Рейнджерс» на ноль и проиграл
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РИА Новости

Российский вратарь Клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов установил уникальное достижение. Он провел свой первый матч на ноль за карьеру, но проиграл в серии буллитов.

В матче регулярного чемпионата «Коламбус» встречался с «Нью-Йорк Рейнджерс». Тарасов отразил все 26 бросков, а в серии буллитов пропустил от американца Винсента Трошека. Этот бросок стал единственным результативным в серии.

Согласно правилам, «сухое» поражение по буллитам записывается как матч на ноль. Тарасов стал первым, кому покорилось такое достижение. Также он был признан второй звездой матча — первой звездой стал вратарь соперника, россиянин Игорь Шестеркин.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее канадский хоккеист покинул «Спартак» через месяц после перехода.

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