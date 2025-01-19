Канадский хоккеист покинул «Спартак» через месяц после перехода

Канадский нападающий Брендэн Перлини покинул московский «Спартак» спустя месяц после перехода. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «красно-белых».

Отмечается, что контракт с 28-летним канадцем был расторгнут по его инициативе. «Красно-белые» сохранят права на игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Хоккеист записал видеообращение, в котором признался, что ему «сложно далась адаптация» в России и лиге. Агент игрока Алеша Пилко также отметил тяжелую адаптацию канадца в команде.

«Для меня создали прекрасные условия, но, к сожалению, адаптация в новой стране и новой лиге далась мне сложнее, чем я ожидал. КХЛ — очень сильная лига, и зря кто-то из иностранцев думает, здесь легко. Я очень благодарен за то, что меня поняли и пошли навстречу», — сказал Перлини.

Канадец перешел в «Спартак» в начале декабря и успел провести за московскую команду четыре встречи. За это время он отметился одной голевой передачей.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее ЦСКА обыграл «Сибирь» в матче КХЛ.