Погибший баскетболист Янис Тимма мог участвовать в договорных матчах

Mash: самоубийство Тиммы могло быть связано с участием в договорных матчах

Самоубийство баскетболиста и бывшего мужа Анны Седоковой может быть связано с участием в договорных матчах, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что незадолго до смерти спортсмен согласился сотрудничать с букмекерами из Азербайджана. Позднее партнеры поругались.

«Спортсмен не смог отказаться от сотрудничества, так как не видел выхода из финансовой ямы. Все шло хорошо, но в какой-то момент Янис разругался с подельниками», — говорится в сообщении.

Отец Тиммы поделился, что спортсмену всегда не хватало денег, несмотря на хорошую зарплату. Баскетболист любил дорогие машины и люксовые часы. Спортсмен не желал расставаться с подобным образом жизни и залезал в долги.

До этого светский блогер Антон Суворкин сообщал, что певица Анна Седокова изменила своему бывшему мужу, баскетболисту Янису Тимме с российским футболистом, нападающим кипрского «Ариса» Александром Кокориным на съемках шоу «Выжить в Дубае».

Ранее отец Яниса Тиммы обратился к Екатерине Гордон за помощью.