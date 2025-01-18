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Бывший игрок СКА оценил вероятность отставки Ротенберга

Рыбин об отставке Ротенберга: уверен, что никаких перестановок в СКА не будет
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Алексей Даничев/РИА Новости

Экс-игрок петербургского СКА Максим Рыбин на фоне слухов о возможной отставке главного тренера команды Романа Ротенберга заявил, что никаких перестановок в коллективе не будет. Его слова приводит «Советский спорт».

«Давайте объективно: кто на сегодняшний день может убрать Романа Борисовича? Думаю, что все это – больше разговоры. Уверен, что разговоры об отставке Ротенберга беспочвенны. Думаю, никаких перестановок не будет на тренерском мостике СКА не будет», — заявил Рыбин.

В прошлом матче регулярного чемпионата СКА уступил череповецкой «Северстали». Встреча завершилась со счетом 4:7. СКА потерпел четвертое поражение подряд. До этого клуб из Санкт-Петербурга уступил московскому «Спартаку», московскому «Динамо» и ярославскому «Локомотиву».

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает седьмое место, набрав 55 очков. Лидирует в таблице «Локомотив», набрав 76 баллов, второе место занимает столичное «Динамо», имея в активе 59 очков. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак». Красно-белые отстают от бело-голубых по дополнительным показателям. Четвертым идет столичный ЦСКА, также набрав 59 очков.

Ранее Ротенберг объяснил, почему он не боится увольнения из команды.

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