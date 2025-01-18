Гол Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ

«Филадельфия Флайерз» обыграла «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Пруденшал Центр» в Ньюарке, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Первую шайбу в игре забросили хоккеисты «Девилз», канадец Дуги Хэмилтон отличился уже на 3-й минуте. Дальше забивала только «Филадельфия»: на 22-й минуте счет сравнял 19-летний россиянин Матвей Мичков, на 53-й минуте американец Бобби Бринк вывел «Флайерз» вперед, а за две секунды до конца матча канадец Трэвис Конечны установил окончательный результат, забросив в пустые ворота.

Российский вратарь «Филадельфии» Иван Федотов участия в матче не принимал.

Коллективы выступают в Восточной конференции НХЛ. После этой победы, у «Филадельфии» стало 48 очков за 47 встреч — коллектив располагается на 11 строчке, отставая от зоны плей-офф на один балл. «Нью-Джерси» идет третьим, у них 58 очков за 48 игр.

Следующий матч «Флайерз» проведут на домашней арене против «Детройта» 22 января. Начало встречи — 3:00 по московскому времени.

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