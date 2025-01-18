Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гол Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ

«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси» со счетом 3:1 в НХЛ
close
Matt Slocum/AP

«Филадельфия Флайерз» обыграла «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Пруденшал Центр» в Ньюарке, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Первую шайбу в игре забросили хоккеисты «Девилз», канадец Дуги Хэмилтон отличился уже на 3-й минуте. Дальше забивала только «Филадельфия»: на 22-й минуте счет сравнял 19-летний россиянин Матвей Мичков, на 53-й минуте американец Бобби Бринк вывел «Флайерз» вперед, а за две секунды до конца матча канадец Трэвис Конечны установил окончательный результат, забросив в пустые ворота.

Российский вратарь «Филадельфии» Иван Федотов участия в матче не принимал.

Коллективы выступают в Восточной конференции НХЛ. После этой победы, у «Филадельфии» стало 48 очков за 47 встреч — коллектив располагается на 11 строчке, отставая от зоны плей-офф на один балл. «Нью-Джерси» идет третьим, у них 58 очков за 48 игр.

Следующий матч «Флайерз» проведут на домашней арене против «Детройта» 22 января. Начало встречи — 3:00 по московскому времени.

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что Александра Овечкина чуть не довели до слез в Канаде.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами