Глава AMC Fight Nights одним словом отреагировал на снятие Хабиба с рейса

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал недоразумение снятие бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова с рейса американской авиакомпании, передает «Чемпионат».

«Недоразумение. Так бывает. Думаю, что проводница действовала строго по инструкции. Хабиб оперативно не отреагировал», — сказал Гаджиев.

Изначально Нурмагомедов занял место возле аварийного выхода. Во время предполетных инструкций бортпроводница спросила его, готов ли он помочь пассажирам в аварийной ситуации. Он не смог внятно ответить на вопрос.

Бортпроводница сказала спортсмену, что он должен пересесть на другое место или она вызовет супервайзера. Нурмагомедов отказался пересаживаться. Супервайзер сказал, что он не может позволить сесть бойцу в ряду у выхода, и иначе ему придется сойти с самолета, на что он ответил: «Это несправедливо».

Ранее появились новые подробности в скандале из-за снятия Хабиба Нурмагомедова с рейса.