Экс-президент «Спартака»: воспитанники «Зенита» будут деградировать в команде

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что воспитанники петербургского «Зенита» будут деградировать в команде, передает «Чемпионат».

«Воспитанники, которые не остаются в «Зените», поступают правильно. Нынешний вектор комплектации команды говорит о том, что русские там не в фаворе», — сказал Червиченко.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее покинувший «Спартак» легионер подписал контракт с новым клубом.