Главный тренер «Оттавы» об Овечкине: возможно, лучший снайпер всех времен

Главный тренер «Оттавы» Трэвис Грин заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, возможно, является лучшим снайпером всех времен, передает Ottawa Citizen.

«О большинстве рекордов Уэйна Гретцки никто не мог и подумать, что они будут побиты. Это настоящее свидетельство того, что делает Овечкин. Алекс, возможно, лучший снайпер всех времен», — сказал Грин.

Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю в матче против «Оттавы» (1:0 ОТ). До рекорда ему осталось 20 шайб.

Общее число заброшенных шайб в НХЛ у 39-летнего россиянина достигло 874.

В данный момент трехкратный чемпион мира занимает второе место в списке рекордсменов лиги. На первом находится Гретцки, на счету которого 894 забитых шайбы в 1487 матчах.

«Вашингтон» набрал 65 очков в 45 матчах, команда — лидер в Восточной конференции. В следующем матче команда Овечкина сыграет с «Питтсбургом». Встреча состоится 19 января. Команды выйдут на лед в 3.00 по московскому времени.

Ранее Овечкин установил рекорд НХЛ.