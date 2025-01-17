Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главный тренер «Оттавы» об Овечкине: возможно, лучший снайпер всех времен

Тренер «Оттавы» Грин о хоккеисте Овечкине: возможно, лучший снайпер в истории
close
Washington Capitals/Twitter

Главный тренер «Оттавы» Трэвис Грин заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, возможно, является лучшим снайпером всех времен, передает Ottawa Citizen.

«О большинстве рекордов Уэйна Гретцки никто не мог и подумать, что они будут побиты. Это настоящее свидетельство того, что делает Овечкин. Алекс, возможно, лучший снайпер всех времен», — сказал Грин.

Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю в матче против «Оттавы» (1:0 ОТ). До рекорда ему осталось 20 шайб.

Общее число заброшенных шайб в НХЛ у 39-летнего россиянина достигло 874.

В данный момент трехкратный чемпион мира занимает второе место в списке рекордсменов лиги. На первом находится Гретцки, на счету которого 894 забитых шайбы в 1487 матчах.

«Вашингтон» набрал 65 очков в 45 матчах, команда — лидер в Восточной конференции. В следующем матче команда Овечкина сыграет с «Питтсбургом». Встреча состоится 19 января. Команды выйдут на лед в 3.00 по московскому времени.

Ранее Овечкин установил рекорд НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами