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«Ходила и оглядывалась»: российской фигуристке угрожали в соцсетях

Российская фигуристка Шанаева рассказала об угрозах в соцсетях

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Российская фигуристка Елизавета Шанаева, выступающая в танцах на льду рассказала, что получала угрозы в соцсетях из-за того, что во время Гран-при России 2023 года на разминке случайно порезала лезвием конька ногу фигуристке Аннабель Морозов, из-за чего ей пришлось сняться с соревнований, передает Sport24.

«В соцсетях было не все хорошо. Были реальные сообщения с угрозами. Под моим позитивным постом оставили больше сотни комментариев. Это были реальные люди с фотографиями. Ходила и оглядывалась», — сказала Шанаева.

Шанаева — серебряная призерка чемпионата России 2023 года в танцах на льду вместе с партнером Павлом Дроздом. В том же году спортсмены выиграли серебряную награду в финале Гран-при.

В 2019 году, выступая вместе с Девидом Нарижным, выиграла бронзовую награду финала юниорского Гран-при, а в 2020 году стала бронзовой призеркой чемпионата мира среди юниоров.

Ранее чемпионка мира раскритиковала Загитову за работу на «Ледниковом периоде».

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