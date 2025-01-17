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Участники Российско-Китайских игр назвали свои победы самым большим успехом в карьере

Российско-Китайские игры стали первыми международными стартами для сборной России
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Телеграм-канал «Российско-Китайские игры 2025»

Большинство чемпионов Российско-Китайских игр уверенно называли победы на Сахалине самым большим успехом в карьере, сообщили в оргкомитете Российско-Китайских игр.

Отмечается, что члены российской сборной никогда не выступали на серьезном международном уровне до приезда на Сахалин. Так, высокий уровень китайцев в шорт-треке и фристайле может стать подспорьем в прогрессе спортсменов из России.

Как отметил министр спорта России и президент ОКР Михаил Дегтярев, российский спорт готовится к возвращению на международную арену в полном составе. По его мнению, юные спортсмены, зарекомендовавшие себя в эти дни на Сахалине, смогут представлять Россию на Олимпийских играх 2030-го года.

Также проведение международного мероприятия стало праздником для Сахалина. Так, в течение четырех дней по всему городу была реклама на билбордах, анонсы соревнований по громкоговорителю на улицах, а также соревнования освещались в местных СМИ, что стало причиной зрительского ажиотажа.

Кроме того, между соревнованиями китайских участников знакомили с русской культурой. Они разукрашивали матрешек, мерили русские народные костюмы и изучали народные танцы, а волонтеры, сопровождавшие команды, получали блокноты, конфеты, жвачки, наклейки.

На церемонии закрытия на Российско-Китайских играх спортсмены выступили с личными номерами, что стало традицией. В этом году их было по два. Отмечается, что китайские фигуристы показали номер с сухим фигурным катанием, а также исполнили песню. В свою очередь, спортсмены из России спели песню «Выйду в поле с конем», а завершили «Матушкой землей».

Напомним, в Российско-китайских играх приняли участие 224 атлета из России и Китая. Они с 8 по 14 января состязались в 9 олимпийских видах спорта: прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, керлинг, шорт-трек, фигурное катание и лыжные гонки.

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