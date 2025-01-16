Российский теннисист объяснил поражение Медведева во втором круге Australian Open

Теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу американца Ленера Тина над Даниилом Медведевым во втором круге Australian Open, заявив, что представитель США сыграл великолепно, передает «Чемпионат».

«В нужный момент Тин сыграл остро и интересно. Я бы не сказал, что Медведев проиграл. Мне кажется, что Тин сыграл великолепно в решающий момент», — сказал Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (7:4), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (10:7).

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее Медведев оскорбил болельщика на Australian Open.