Призер Олимпийских игр умер после тяжелой болезни

Призер ОИ в плавании Дмитрий Волков умер после тяжелой борьбы с раком

Призер Олимпийских игр в плавании Дмитрий Волков скончался на 59-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщил RT родной брат Максим Волков.

Он отметил, что спортсмен провел последние дни жизни в больнице в окружении близких.

«Дмитрий очень мужественно боролся с онкологическим заболеванием до последнего, но... «не все соревнования мы выигрываем», — сказал Волков.

Отпевание спортсмена пройдет в ночь на Крещение в соборе Петра и Павла, сроки похорон пока неизвестны. Родственники предполагают, что захоронение пройдет 19 января.

Волков — обладатель трех олимпийских медалей: серебряный призер Олимпийских игр в Барселоне 1992 года в комбинированной эстафете 4×100 метров в составе Объединенной команды и дважды бронзовый медалист Олимпийских игр в Сеуле 1988 года (100 метров брассом, комбинированная эстафета 4×100 метров). Он — четырехкратный чемпион Европы, многократный чемпион СССР. Волков установил мировой рекорд на дистанции 100 метров в 25-метровом бассейне (59.30 с), который оставался не побитым два с половиной года.

Ранее 16-летний голкипер отбил пенальти грудью и не смог выжить.