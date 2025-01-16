16-летний голкипер отбил пенальти грудью и не смог выжить

16-летний вратарь не выжил после того, как отбил пенальти грудью

16-летний голкипер Эдсон Лопес Гама, который выступал в любительской команде бразильского штата Амазонас, во время тренировки отбил пенальти грудью и не смог выжить. Об этом пишет издание 20minutos.

По информации источника, мяч попал футболисту прямым ударом в область между грудиной и диафрагмой. Из-за этого вратарь упал на землю в сильном приступе боли. Была вызвана скорая, футболиста увезли в больницу. Отмечается, что поездка длилась около 11 часов. Медики не смогли помочь Гаме.

Инцидент произошел 5 января. Издание отмечает, что никаких проблем с сердцем, сердечных заболеваний в анамнезе 16-летнего вратаря указано не было.

Брат голкипера оставил трогательное послание на своей странице в социальной сети, попрощавшись с ним.

«Сегодня ты тронул всю Бразилию, я никогда не думал, что это может быть так. Ты был преданным игроком и ребенком, который никогда не грустил, всегда был счастлив», — написал он.

Ранее появилась информация, что «Динамо» может наказать иностранного игрока, который не приехал на сбор.