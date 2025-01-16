Российская олимпийская чемпионка выиграла вторую гонку после рождения ребенка

Лыжница Наталья Терентьева стала победительницей гонки на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на Кубке России в Казани.

Терентьева показала результат 23 минуты 12,1 секунды. Серебряную медаль завоевала Алина Пеклецова (+9,9), замкнула тройку Екатерина Смирнова (+11,7).

Для Терентьевой эта победа стала второй после рождения дочери. 28 декабря 29‑летняя спортсменка выиграла в спринте свободным стилем на соревнованиях «Красногорская лыжня» в Московской области, показав в финале результат 3:05,95 секунды.

Карьеру Терентьева возобновила в декабре.

В 2023 году лыжники Александр Терентьев и Наталья Непряева сыграли свадьбу. В апреле 2024 года они объявили, что ждут ребенка, а в августе у пары родилась дочь.

Лыжница старше своего избранника на четыре года. Она принимала участие в двух Олимпиадах, завоевав одно золото (в эстафете на Играх в 2022 году), одно серебро и две бронзы. В активе Терентьева две бронзы Игр 2022 года. Терентьева — первая российская лыжница, выигравшая общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски» (2021/22), двукратная чемпионка мира по бегу на роликовых лыжах (2019, 2021).

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