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На Конора Макгрегора подали в суд из-за обвинений в изнасиловании на матче НБА

На бойца Макгрегора подали в суд из-за еще одного обвинения в изнасиловании
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Global Look Press

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании 49-летней женщины. Об этом сообщает Front Office Sports.

Женщина, которая подала иск, утверждает, что все произошло 9 июня 2023 года на матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». Она заявила, что Макгрегор принудил ее к физическому контакту в мужском туалете.

Изначально женщина обратилась в суд сразу после произошедшего, однако ей было отказано в возбуждении уголовного дела. Сообщается также, что персонал и охрана арены допустили халатность и не воспрепятствовали действию Макгрегора.

22 ноября 2024 года Макгрегора уже признали виновным в деле об изнасиловании. Боец и его друга Джеймса Лоуренса обвиняли в том, что они подвергли насилию знакомую Никиту Ни Лаймхин в 2018 году. Сам боец не отрицал половой контакт, однако уверял, что он произошел по обоюдному согласию. Спортсмена обязали выплатить около €250 тыс. в качестве компенсации за моральный ущерб.

Ранее Макгрегор назвал недостаточным тюремный срок для российской модели.

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