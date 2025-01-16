Теннисист Хачанов вышел в третий круг Australian Open

Хачанов в четырех сетах прошел Диалло на пути к третьему кругу Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В матче второго круга представитель России, который занимает 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл 86-ю ракетку рейтинга канадца Габриэля Диалло. Встреча, которая длилась 3 часа 14 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3.

Хачанов сделал десять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету его соперника 15 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

За выход в следующий раунд Хачанов сразится с победителем пары Алекс Михельсен — Джеймс Маккейб.

Хачанову 28 лет, он имеет в своем активе семь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые состоялись в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде, проиграв в финале турнира немецкому теннисисту Александру Звереву.

Ранее Новаку Джоковичу предрекли финал Australian Open при выполнении одного условия.