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Джоковичу предрекли финал Australian Open при выполнении одного условия

Тренер Абашкин заявил, что Джокович имеет шансы дойти до финала Australian Open
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Violeta Santos Moura/Reuters

Заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что серб Новак Джокович может побороться за титул чемпиона Открытого чемпионата Австралии при одном условии.

Специалист заявил, что для успеха теннисисту необходимо стараться не затягивать матчи на первых стадиях, чтобы сэкономить силы ко второй неделе Australian Open.

«Возраст все-таки имеет свое значение, он уже много лет играет на самом высоком уровне. Открытый чемпионат Австралии — очень сложный турнир, это южное полушарие, там сейчас в разгаре лето, стоит большая жара. Если Новак продолжит проходить начальные стадии в трех или максимум четырех сетах, не тратя на корте больший усилий и не затягивая матчи, то сможет дойти до финала. В его возрасте утомительные пятисетовые встречи серьезно влияют на восстановление, их надо стараться всячески избегать», — заявил Абашкин.

В матче второго раунда представитель Сербии, который занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), одержал победу над 125-м номером мирового рейтинга Жайме Фарией, представляющим Португалию. Встреча, которая продолжалась 3 часа 1 минуту, завершилась в четырех сетах с результатом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.

Ранее Новак Джокович установил уникальный рекорд на турнирах Большого шлема.

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