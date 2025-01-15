Участники Российско-китайских игр поделились впечатлениями от соревнований

Интернациональные эстафеты, во время которых по два спортсмена из России и Китая преодолевали в метель сложную трассу, стали самыми интригующими лыжными гонками завершившихся на Сахалине Российско-Китайских молодежных зимних игр. Об этом журналистам сообщила лыжница Анна Корякова, ставшая трехкратной чемпионкой соревнований.

Спортсменка назвала победу в этой гонке самым значимым успехом в своей карьере.

«Надо было видеть, как наши подгоняли своих зарубежных партнеров. А потом были объятия после финиша и исполнение двух гимнов на церемонии награждения», — поделилась Анна Корякова.

Истории дружбы между спортсменами она назвала важной частью игр.

«Такие истории были не только в лыжных гонках. В шорт-треке зрители так рьяно поддерживали китайцев, что после церемонии награждения на трибуны полетели подарочные медведи, которых вручали всем призерам», — рассказала Корякова.

Напомним, 13 января на четвертых Российско‑китайских молодежных зимних играх завершилась соревновательная программа. Сборная РФ завоевала 82 медали, китайские спортсмены — 29 наград.

Министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев выразил уверенность, что участники соревнований смогут показать хороший результат на ближайших Олимпийских играх.

«Со спортивной точки зрения мы получили хорошие результаты, обкатали резерв и готовимся к возвращению на международную арену в полном составе», — заявил Дегтярев.

Он также отметил, что любовь к спорту объединяет Россию и Китай.