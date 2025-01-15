Названа причина смерти 33-летней победительницы Кубка мира по самбо

Тверская федерация дзюдо сообщила, что смерть 33-летней победительницы Кубка мира по самбо Ольги Барановой не была насильственной, причиной стал несчастный случай. Сообщение пресс-службы приводит ТАСС.

«Причина смерти — несчастный случай, мы не имеем права разглашать, что конкретно с Ольгой случилось, без согласия родственников. Она давно уже не являлась спортсменкой, Ольга завершила карьеру и, по нашей информации, работала тренером по фитнесу», — заявили в федерации.

О смерти Барановой стало известно 14 января. Портал Tverisport написал, что в последнее время у спортсменки были серьезные трудности и с работой, и в личной жизни, а также со здоровьем. Как сообщили родственники, причиной смерти стало тяжелое заболевание.

Баранова добилась значительных успехов в национальных первенствах по дзюдо и самбо: она дважды занимала призовые места на национальных первенствах, а в 2014 году выиграла Кубок мира по самбо в болгарском Бургасе в категории до 68 кг.

Ранее старейшая в мире олимпийская чемпионка умерла в 103 года.