Овечкин не сумел приблизиться к рекорду Гретцки

Овечкин не забил в матче НХЛ между «Вашингтоном» и «Анахаймом»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в столице США, завершилась со счетом 3:0. Голами в этом поединке отметились Брэндон Дьюхейм, Джон Карлсон и Этен Фрэнк.

Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин результативных действий в матче не совершил.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского форварда Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 873 гола, отставание составляет 21 шайбу. В текущем сезоне он оформил 20 голов. Благодаря своей предпоследней шайбе он вышел на чистое 12-е место среди лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов, набрав 1580 очков.

«Вашингтон» набрал 63 очка в 44 матчах, команда — лидер в Восточной конференции. «Анахайм» располагается на 12-й строчке в Западной конференции, имея 41 очко в 44 играх.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» встретится в гостях с «Оттавой Сенаторз» 17 января. «Анахайм» сыграет на выезде с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в тот же день.

Ранее Илья Ковальчук призвал Овечкина не думать о рекорде Гретцки.