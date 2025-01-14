Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев пошутил об инциденте на Australian Open

Медведев: забавно, что камера оказалась крепче моей ракетки
close
Francis Mascarenhas/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев в шуточной форме отреагировал на инцидент со своим участием на турнире Большого шлема — Australian Open. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

«Думаю, штраф не будет слишком большим. Обычно его назначают за сломанную ракетку, а тут — Думаю, GoPro не такая дорогая. Забавно, что камера оказалась гораздо крепче моей ракетки. Я удивился ее качеству», — заявил Медведев.

Представитель России, который расположился на пятом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сражался с представителем Таиланда Касидитом Самреем, который занимает 418-ю строчку. В конце третьего сета при счете 5:3 30-15 в пользу Самрея Медведев несколько раз агрессивно бил по сетке своей ракеткой, из-за чего она треснула. Предупреждение было вынесено за неспортивное поведение.

Матч завершился победой россиянина со счетом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее российская теннисистка снялась с Australian Open перед самым началом матча.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами