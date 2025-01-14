Бывший тренер сборной России вошел в штаб клуба РПЛ

Бывший тренер сборной России по футболу Мирослав Ромащенко вошел в тренерский штаб «Урала». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале коллектива.

«Мирослав Юрьевич знакомится с командой и готовится отправиться с ней на тренировочные сборы в ОАЭ», — заявили в пресс-службе.

С 2016 по 2021 год Ромащенко работал в штабе главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Последним местом работы специалиста стал грозненский «Ахмат», который он возглавлял с августа 2023 года по апрель 2024-го. В последнем матче под его руководством «Ахмат» уступил «Оренбургу» в рамках Кубка России.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Команда не была допущена к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

Ранее экс-игрок сборной России завершил карьеру.