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Рублев сенсационно вылетел с Australian Open, проиграв 112-й ракетке мира

Теннисист Рублев проиграл 18-летнему Фонсеке на старте Australian Open
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Jaimi Joy/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев, идущий на девятом месте в мировом рейтинге, проиграл на старте Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В первом круге представитель России сражался с 18-летним бразильским спортсменом Жоао Фонсекой, который занимает 112-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Встреча, которая продолжалась 2 часа 26 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7).

За это время Рублев выполнил 13 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Фонсеки 14 эйсов, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За выход в следующий раунд Фонсека сразится с представителем Италии Лоренцо Сонего.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 20 турниров ATP, из них 16 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Ранее Рублев раскрыл, как борется с нервными срывами.

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