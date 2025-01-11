Валуев о бое Бетербиева и Бивола: все будет 50 на 50

Депутат Госдумы, бывший боксер Николай Валуев поделился ожиданиями от реванша между Дмитрием Биволом и Тимуром Бетербиевым, заявив, что будет равный поединок, передает РИА Новости.

«Чтобы долго не раскладывать, скажу так: все будет 50 на 50. Но Биволу будет намного сложнее, потому что скорее ему придется изменять свою тактику, но не Бетербиеву. Так что бой будет сложным», — сказал Валуев.

Реванш в противостоянии Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Первый поединок российских боксеров состоялся там же в ночь на 13 октября. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева победа стала 21-й в карьере, у Бивола теперь рекорд 23-1.

Ранее Костя Цзю заявил, что Бетербиев и Бивол проведут третий бой.