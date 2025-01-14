Андреева и Шнайдер вышли во второй круг Australian Open в парном разряде

Теннисистки Андреева и Шнайдер победили в первом круге AO в парном разряде

17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер вышли во второй круг на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в парном разряде.

В первом круге российские спортсменки одержали уверенную победу над итальянкой Анджелиной Морателли и полькой Катаржиной Питер. Встреча, которая длилась 1 час 23 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:1.

За это время Андреева и Шнайдер выполнили две подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта. На счету их соперниц один эйс, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

За выход в следующий раунд турнира россиянки сразятся с победительницами противостояния между Ясмин Паолини / Сара Эррани (Италия) и Присцилла Хон / Дарья Сэвилл (Австралия).

Андреева и Шнайдер встали в пару на летних Олимпийских играх — 2024. Они сумели добраться до финала турнира, где проиграли итальянкам Эррани и Паолини. Медали, которые завоевали теннисистки, стали единственными для российских спортсменов на Олимпиаде.

Ранее российская теннисистка снялась с Australian Open перед самым началом матча.