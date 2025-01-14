Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев за три часа обыграл 418-ю ракетку мира на Australian Open

Теннисист Медведев обыграл 418-ю ракетку мира на старте Australian Open
close
Даниил Сальников/«Чемпионат»

Российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

В первом круге российский спортсмен, который занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл 418-й номер рейтинга Касидита Самрея из Таиланда.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 8 минут, завершилась в пяти сетах с результатом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. За это время Медведев выполнил 23 подачи навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Самрея четыре эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За выход в следующий раунд Медведев сразится с представителем США Лёнером Тином (121-я ракетка мира).

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США — 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее российская теннисистка снялась с Australian Open перед самым началом матча.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами