Нурмагомедова сравнили с Майком Тайсоном и Мохаммедом Али

Непобежденный российский экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов является для мира единоборств такой же культовой фигурой, как легендарные боксеры Мохаммед Али и Майк Тайсон. Об этом «Газете.Ru» заявил блогер, боец поп-ММА Артем Тарасов.

«Естественно, Хабиб остается культовой фигурой. Все знают, что он остается непобежденным чемпионом. У нас был Федор Емельяненко, но путь Хабиба оказался еще круче. В UFC постоянно выступают его бойцы. И, естественно, каждое его действие — на слуху, привлекает большое внимание», — констатировал Тарасов.

Блогер связал шумиху вокруг снятия Нурмагомедова с рейсом в США с тем, что Хабиб остается сверхпопулярным.

«Это спекуляция на громком имени. Хабиб сколько уже не выступает, но на протяжении многих лет остается номером один в мире единоборств. Это наш Майк Тайсон, наш Мохаммед Али», — заключил Тарасов.

Накануне стало известно, что Хабиба сняли с рейса авиакомпании Frontier Airlines. Изначально Нурмагомедов занял место возле аварийного выхода. Во время предполетных инструкций бортпроводница спросила его, готов ли он помочь пассажирам в аварийной ситуации. Он не смог внятно ответить на вопрос, из-за чего сотрудница авиакомпании сочла, что Хабиб в недостаточной степени владеет английским языком, чтобы выполнять инструкции экипажа в случае чрезвычайного происшествия.

Бортпроводница сказала спортсмену, что он должен пересесть на другое место или она вызовет супервайзера. Нурмагомедов отказался пересаживаться. Супервайзер сказал, что он не может позволить сесть бойцу в ряду у выхода, и иначе ему придется сойти с самолета, на что он ответил: «Это несправедливо».

Нурмагомедова высадили из самолета. За ним последовали и его товарищи, которые сопровождали экс-чемпиона. Сам боец заявил, что сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не вестись на провокации во время инцидента с его снятием с самолета в США.

Ранее Тарасов заявил, что инцидент с Нурмагомедовым можно было решить на месте.