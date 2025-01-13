Инцидент с Нурмагомедовым на борту самолета назвали бытовой ситуацией

Скандал вокруг непобежденного российского экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, которого сняли с рейса в США, можно было замять на месте и решить вопрос мирно. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил боец поп-ММА, блогер Артем Тарасов.

«Ситуация двоякая. Хабиб был не в настроении, мне кажется. Но ничего сверхъестественного не произошло — обычная бытовая ситуация, которую можно решить на месте. Вот я — блогер, и если вокруг меня что-то происходит, это сильно раздувается. То же происходит и с Хабибом. Из-за того, что это именно он, началась такая шумиха», — считает Тарасов.

Изначально Нурмагомедов занял место возле аварийного выхода. Во время предполетных инструкций бортпроводница спросила его, готов ли он помочь пассажирам в аварийной ситуации. Он не смог внятно ответить на вопрос, из-за чего сотрудница авиакомпании сочла, что Хабиб в недостаточной степени владеет английским языком, чтобы выполнять инструкции экипажа в случае чрезвычайного происшествия.

Бортпроводница сказала спортсмену, что он должен пересесть на другое место или она вызовет супервайзера. Нурмагомедов отказался пересаживаться. Супервайзер сказал, что он не может позволить сесть бойцу в ряду у выхода, и иначе ему придется сойти с самолета, на что он ответил: «Это несправедливо».

Нурмагомедова высадили из самолета. За ним последовали и его товарищи, которые сопровождали экс-чемпиона. Сам боец заявил, что сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не вестись на провокации во время инцидента с его снятием с самолета в США.

Ранее тренер Махачева объяснил расизмом снятие Хабиба Нурмагомедова с рейса.