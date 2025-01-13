В третий день Российско-китайских зимних игр разыграли 15 комплектов медалей

В Южно-Сахалинске завершился третий день Российско-китайских зимних игр, сообщается в Telegram-канале международного спортивного события.

Отмечается, что всего было разыграно 15 комплектов медалей. В медальный зачет программы дня вошли лыжное двоеборье, горнолыжный спорт, фристайл, сноуборд, конькобежный спорт (шорт-трек) и прыжки на лыжах с трамплина. Также был проведен круговой турнир по керлингу.

В этот соревновательный день россияне завоевали все медали в могуле и слаломе, а также 10 медалей в фигурном катании. При этом в соревнованиях по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом» среди юниоров медали завоевали Петр Злобин, Макар Бородин и Илья Хуртин. В свою очередь, среди девушек лидерами стали россиянки Мария Травиничева и Амалия Габдюшева, а также спортсменка из Китая Юю Донг.

Победителями фристайла в дисциплине «Акробатика» среди юношей стали Кируи Жао, Павел Харламов и Оскар Аюпов, а среди девушек — Ли Шуйе, Анастасия Краснощекова и Сью Хан.

В шорт-треке на дистанции 1500 метров среди юниорок лидерами стали Альбина Алиева, а также Руоксюн Хао и Иминн Женг из Китая. Среди юниоров победителями стли китайские спортсмены Зикси Жанг, Хенан Ма и Ксинь Ли. В свою очередь, в шорт-треке на 500 метров победительницам стали Джинги Лин, Анна Овчинникова и Ронгмиао Янг, а среди юношей — Ксинж Жанг, Давид Макарян и Миншу Тян.

В женской эстафете 3000 метров золото взяла первая российская команда, серебро - вторая команда из России, а бронзу — команда Китая. При этом в эстафете для юниоров золото и серебро завоевали китайские команды, а бронзу взяли команда из России.

По итогам третьего дня соревнований команда из Китая стала лидером общего медального зачета. На данный момент в активе китайской команды более 20 медалей, 12 из которых золотые.

Ранее сообщалось, что по итогам второго дня четвертых Российско-китайских зимних игр в Южно-Сахалинске спортсмены разыграли 16 комплектов медалей.