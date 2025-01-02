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Рублев вылетел с турнира в Гонконге

Теннисист Рублев проиграл Марожану и завершил выступление на турнире в Гонконге
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Susana Vera/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев, который занимает восьмое место в рейтинге лучших теннисистов, завершил выступление на турнире серии ATP-250 в Гонконге.

В матче второго круга российский спортсмен уступил представителю Венгрии Фабиану Марожану. Встреча, которая продолжалась 1 час 58 минут, завершилась в трех сетах с результатом 5:7, 6:3, 3:6.

Рублев допустил три двойные ошибки, совершил девять подач навылет и реализовал только 3 брейк-пойнта из 12. Его соперник выполнил пять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

Российский теннисист — победитель турнира в Гонконге прошлого сезона, он не сумел защитить титул. Он был первым сеянным на турнире в этом году.

В третьем раунде турнира Марожан сыграет с китайским теннисистом Цзюнчэном Шаном.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 20 турниров ATP, из них 16 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Ранее 17-летняя теннисистка Мирра Андреева заявила о желании отомстить.

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