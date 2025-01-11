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«Горжусь этим»: чемпион ОИ Фетисов ответил на вопрос о двойном гражданстве

Олимпийский чемпион Фетисов заявил, что гордится российским гражданством
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился размышлениями о возможном запрете двойного гражданства в России и заявил, что никогда не получал паспорт другой страны. Его слова приводит Sport24.

«Нужно понимать, для чего это делается. У меня никогда не было двойного гражданства, потому мне сложно это обсуждать. Я гражданин РФ и горжусь этим. Но есть много стран в мире, которые предполагают такой формат. В любом случае во время обсуждения законопроекта будут взвешиваться все за и против», — заявил он.

В 2020-м году Фетисова подозревали в сокрытии гражданства США. Тогда наличие у него, а также еще у 13 депутатов, американского гражданства заподозрил представитель партии КПРФ Денис Парфенов.

Фетисов большую часть спортивной карьеры, длившейся с 1976 по 1998 год, играл на позиции защитника в клубах ЦСКА, «Нью-Джерси Девилз» и «Детройт Ред Уингз». Он двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве тренера).

Ранее чемпион мира оскорбил народ России.

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