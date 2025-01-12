Круговой рассказал, принципиально ему ли обыграть «Зенит» после ухода

Защитник московского ЦСКА и сборной России Данил Круговой в интервью «Чемпионату» заявил, что матчи против петербургского «Зенита» не носят для него принципиального характера.

По его словам, Петербург остается для него родным городом, несмотря на ситуацию с уходом из клуба в прошлом году.

«Конечно, будет принципиальная игра. Цель – выиграть. Нет цели доказать, что со мной зря расстались. Я ни на кого не обижен. Есть просто цель – выйти и победить вместе с новой командой», — заявил Круговой.

Круговой заключил договор с армейцами до окончания своего контракта с «Зенитом» — в середине сезона-2023/24. За это руководство сине-бело-голубых отправило его в «Зенит-2». Защитник был вынужден играть в третьем по силе дивизионе страны и полгода не имел игровой практики в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В текущем сезоне Круговой принял участие в 18 матчах в составе армейцев в РПЛ, записал на свой счет один гол и два результативных паса. Контракт Кругового с ЦСКА действует до лета 2028 года.

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