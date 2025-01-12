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Дочку экс-футболиста сборной России оскорбили в продуктовом магазине

Жена Ари пожаловалась на оскорбления дочери продавцом в магазине «Дикси»
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РИА Новости

Наталья Грызлова, супруга спортивного директора московского «Торпедо» Ари, в своих социальных сетях пожаловалась на недружелюбие со стороны работников российских супермаркетов.

Жена бывшего нападающего московского «Спартака» заявила, что в одном из сетевых магазинов ее дочь столкнулась с невежливым обращением от продавца.

«Моя старшая дочка очень воспитанная и умная девочка, сходила в магазин «Дикси» возле дома, купить шоколад для нашего водителя в дорогу. Пришла расстроенная, говорит, что больше не пойдет в этот магазин. Люди злые, продавец на кассе ругается на всех, люди в очереди толкаются. Я очень люблю нашу страну, но это факт. Становится крайне неприятно за подобное поведение», — заявила Грызлова.

Во время своей профессиональной карьеры 38-летний Ари выступал в чемпионате России за московские «Спартак» и «Локомотив», а также за «Краснодар». Кроме того, получив российское гражданство, форвард провел два матча за национальную сборную страны.

В начале декабря президент «Торпедо» Александр Волнушкин официально подтвердил назначение Ари на пост спортивного директора черно-белых. «Торпедо» ушло на зимнюю паузу на втором месте в Первой лиге, набрав 43 очка за 21 тур и уступая два балла калининградской «Балтике».

Ранее сообщалось, что российский футболист столкнулся с трудностями при получении визы в США.

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Футбол. Чемпионат России
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