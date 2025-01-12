Губерниев: даже норвежцы хотят нашего возвращения

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова тренера сборной Норвегии по биатлону Зигфрида Мазе, который заявил, что не уверен в правильности отстранения России от международных турниров, передает »ВсеПроСпорт».

«Мазе всегда был справедливым человеком и большим нашим другом. В то же время слова Мазе — важное, но пока все-таки сотрясание воздуха. Может, после инаугурации Трампа произойдут изменения», — сказал Губерниев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Губерниев назвал Елену Вяльбе нерукопожатной.