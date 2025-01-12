Тренер «Локомотива» о возвращении в еврокубки: сейчас сложно об этом говорить

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что сейчас сложно говорить о возвращении России в еврокубки, передает Sport24.

«Мы все этого желаем, но сейчас сложно об этом говорить. Нужно дождаться, как изменится геополитическая ситуация, а потом от этого отталкиваться», — сказал Галактионов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Ранее тренер Анатолий Байдачный призвал Россию не пресмыкаться перед тварями.