В «Урарту» рассказали о возможном переходе игрока «Спартака»

Отсутствие соответствующих финансовых возможностей мешает тренерскому штабу «Урарту» подписывать всех игроков, которых хочется. Об этом в интервью ODDS.ru высказался главный тренер армянского клуба Дмитрий Гунько, комментируя возможный переход полузащитника московского «Спартака» Михаила Игнатова.

«Может ли Игнатов перейти в «Урарту»? Знаете, сколько у меня желания? Но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Я желаю многих футболистов, но наш президент платит собственные деньги, это не деньги «Лукойла» или «Газпрома», — констатировал Гунько.

Специалист подчеркнул, что клуб взвешенно подходит к каждому трансферу, исходя из оценки собственных возможностей. Он также добавил, что для усиления рассматриваются футболисты не только из России — по словам Гунько, важна не национальность, а качества игрока.

24-летний Игнатов является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне он вышел на поле в девяти матчах во всех турнирах, в этих встречах он не отметился результативными действиями.

Ранее экс-тренер «Спартака» Абаскаль заявил о желании вернуться в Россию.