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«Полицаи недолюбливали»: депортированный из Эстонии российский игрок о русофобии

Футболист Кабаев рассказал о случаях русофобии в Эстонии
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Сергей Степанов (признан в РФ иностранным агентом)/РИА Новости

Российский футболист Евгений Кабаев, которого в 2019 году депортировали из Эстонии, в эфире «СБГ ШОУ» признался, что во время своей игры в Эстонии сталкивался с русофобством со стороны сотрудников органов правопорядка.

«Полицаи все, конечно, к русским не очень. Ну, это мягко сказать. Они на самом деле всегда недолюбливали русских. Я это на себе ощущал. Постоянно на этой границе гребаной стоишь часами, чтобы ее проехать, они видят русские номера, постоянно докапываются, обыскивают, шмонают машину. Эстонцы, пожалуйста, на зеленый свет», — заявил он.

Кабаева депортировали з Эстонии в 2019 году из-за превышения скорости и неоплаченных дорожных штрафов. Из-за этого он не смог продолжить выступление в составе чемпиона страны — «Левадии», он только перешел в команду. Игрок признался, что в клубе хотели сначала вмешаться в ситуацию, однако поняли, что ничем не сумеют помочь.

В Эстонии Кабаев также выступал за «Калев», «Лоотус» и «Левадию». Он — воспитанник петербургской школы «Смена».

Ранее Владимир Быстров заявил, что договорные матчи разрешены в России.

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