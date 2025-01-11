Экс-футболист сборной России: Европа без нас не страдает

Экс-футболист Быстров: не верю в возвращение России в 2025 году

Бывший футболист Владимир Быстров не верит в возвращение российских клубов и сборной на международные турниры в 2025 году, передает «РБ Спорт».

«Лучше буду не верить в возвращение, чем верить в то, что не сбудется. Европа без нас не страдает. Там в чемпионатах хорошая конкуренция, они играют в еврокубках. У них проблем нет», — сказал Быстров.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Ранее сообщалось о том, что южноамериканская сборная хочет провести матч с Россией