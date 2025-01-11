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Олимпийский чемпион Фетисов: я гражданин России и горжусь этим

Чемпион ОИ Фетисов заявил о гордости быть гражданином Российской Федерации
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился мнением об обсуждении запрета для россиян иметь двойное гражданство, заявив, что гордится российским гражданством, передает Sport24.

«Возможный запрет двойного гражданства? Нужно понимать, для чего это делается. Мне сложно это обсуждать, у меня не было второго гражданства. Я гражданин РФ и горжусь этим. Во время обсуждения законопроекта будут взвешиваться все за и против», — сказал Фетисов.

Общественники Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) отправили письмо председателю Государственной думы России Вячеславу Володину, в котором попросили рассмотреть вопрос о запрете двойного гражданства.

С 1989 по 1995 год Фетисов выступал за «Нью-Джерси Девилз». С 1995 по 1998 год он защищал цвета «Детройт Ред Уингз». Фетисов является двукратным обладателем Кубка Стэнли в качестве игрока и один раз — в качестве тренера.

Фетисов в составе сборной СССР становился многократным чемпионом мира и Европы, а также два раза выигрывал Олимпийские игры (1984 и 1988).

Ранее Фетисов рассказал о ненависти одноклубников в США по национальному признаку.

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