Фетисов рассказал о ненависти одноклубников в США по национальному признаку

Олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов рассказал, как после перехода в клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» испытал ненависть к себе со стороны партнеров. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я поехал играть в Америку в 1989 году. Представляете: вхожу в хоккейную раздевалку, а там важно понимать, что в случае чего тебе прикроют спину. Но я осознаю, что меня ненавидят по одному принципу — национальности. Хотя я не новичок в этом деле, мы каждый год громили канадцев и американцев на ледовых площадках. Можно было обидеться, бежать, но другим вариантом было доказать, что на Западе не правы», — сказал Фетисов.

С 1989 по 1995 год Фетисов выступал за «Нью-Джерси Девилз». С 1995 по 1998 год он защищал цвета «Детройт Ред Уингз». Фетисов является двукратным обладателем Кубка Стэнли в качестве игрока и один раз — в качестве тренера.

Фетисов в составе сборной СССР становился многократным чемпионом мира и Европы, а также два раза выигрывал Олимпийские игры (1984 и 1988).

Он является одним из шести членов символической сборной столетия Международной федерации хоккея (IIHF).

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