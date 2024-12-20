Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосе Гвардиола хочет видеть в составе своей команды аргентинского нападающего американского «Интер Майами» Лионеля Месси. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, специалист хочет взять Месси в аренду до конца сезона, чтобы наладить результаты выступлений английской команды. В американском клубе готовы отпустить Месси в Английскую премьер-лигу (АПЛ), если сам игрок этого хочет.

«Манчестер Сити» идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 27 очков.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

В ночь на 10 ноября «Интер Майами» в третьем матче противостояния 1/8 финала плей-офф уступил «Атланте Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Встреча завершилась со счетом 3:2, Месси в поединке отличился голом. Это поражение не позволило «Интер Майами» выйти в следующий раунд.

Ранее гол Сона прямым ударом с углового принес «Тоттенхэму» победу над «МЮ».