«Локомотив» удержал победу в матче со «Спартаком»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» обыграл московский «Спартак».

Встреча прошла в на «Арене-2000» в Ярославле и завершилась победой хозяев со счетом 5:4. «Локомотив» очень ярко начал игру: в первом периоде на шайбы Максима Шалунова, Степана Никулина, Никиты Черепанова и Даниила Бута «Спартак» ответил лишь точным броском Германа Рубцова. Во втором отрезке коллективы обменялись шайбами: у гостей забил Александр Пашин, а у хозяев — Александр Полунин. За первые 20 секунд третьего периода «Спартак» сократил отставание до минимума усилиями Рубцова и Андрея Локтионова, однако больше забить москвичам не удалось.

Два этих коллектива продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Однако «Локомотив» идет впереди с огромным отрывом: у них 72 очка в 45 играх. «Спартак» занимает второе место — у них 57 баллов за 42 встречи.

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