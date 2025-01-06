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Российский хоккеист выронил телефон во время матча

Форвард «Ак Барса» Дыняк уронил телефон на лед во время игры против «Авангарда»
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Максим Богодвид/РИА Новости

Нападающий казанского «Ак Барса» Никита Дыняк уронил телефон на лед во время игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского «Авангарда».

Арбитры подобрали выпавший из-под игрового джерси смартфон во время одной из атак казанского клуба и остановили встречу. Форвард, который к этому моменту вернулся на скамейку запасных, получил телефон из рук рефери, после чего отложил его в сторону и продолжил матч без него.

Игра «Ак Барс» — «Авангард» завершилась победой сибиряков со счетом 3:1. После этой игры омичи набрали 43 очка и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Казанцы с активом в 52 балла продолжают располагаться на третьей позиции.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее главу мирового хоккея сравнили с соплей.

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