Российский хоккеист выронил телефон во время матча

Форвард «Ак Барса» Дыняк уронил телефон на лед во время игры против «Авангарда»

Нападающий казанского «Ак Барса» Никита Дыняк уронил телефон на лед во время игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского «Авангарда».

Арбитры подобрали выпавший из-под игрового джерси смартфон во время одной из атак казанского клуба и остановили встречу. Форвард, который к этому моменту вернулся на скамейку запасных, получил телефон из рук рефери, после чего отложил его в сторону и продолжил матч без него.

Игра «Ак Барс» — «Авангард» завершилась победой сибиряков со счетом 3:1. После этой игры омичи набрали 43 очка и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Казанцы с активом в 52 балла продолжают располагаться на третьей позиции.

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