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В Госдуме рассказали, будет ли Россия платить взнос в WADA за 2025 год

Свищев: мы нацелены на восстановление отношений с международным спортом
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, что Россия должна заплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос в 1,4 млн долларов за 2025 год, а также заявил, что страна нацелена на восстановление отношений с международным спортом. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Это обычная процедура WADA. Все страны выплачивают подобные взносы. Из-за сложностей с международными переводами поступление средств за 2023 год будет только в январе. Сейчас мы нацелены на восстановление отношений с международным спортом», — заявил Свищев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Татьяна Тарасова оставила пожелание российскому спорту на 2025 год.

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