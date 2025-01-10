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В Южно-Сахалинске стартовали Российско-Китайские молодежные зимние игры

Путин поприветствовал участников Российско-Китайских молодежных зимних игр
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Российско-Китайские игры 2025

В учебно-тренировочном центре «Восток» в Южно-Сахалинске прошла церемония открытия IV Российско-Китайских молодежных зимних игр, на которой присутствовали около 200 юниоров и юниорок РФ и КНР по девяти зимним олимпийским дисциплинам, а также более тысячи зрителей. Об этом сообщили организаторы события.

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям игр, которую огласил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

Глава государства отметил, что в РФ и КНР уделяется серьезное внимание развитию физической культуры и спорта, продвижению ценностей здорового и активного образа жизни, укреплению дружбы и взаимопонимания между представителями молодого поколения.

Владимир Путин назвал Российско-Китайские молодежные игры по летним и зимним видам спорта одним из наиболее масштабных и успешных проектов в сфере гуманитарного сотрудничества.

«Искренне рад, что их проведение стало хорошей, проверенной временем традицией», — заявил президент.

Он выразил уверенность, что нынешние соревнования пройдут на высоком организационном уровне, запомнятся не только яркими победами и рекордами, но и интересными знакомствами, дружеским общением и добрыми впечатлениями от пребывания на российском Дальнем Востоке.

Руководитель китайской делегации Лю Гоюн поблагодарил присутствующих на русском языке. Он подчеркнул, что верит в молодых атлетов, которые оставят свой незабываемый след и продолжат передавать из поколения в поколение дух искренней дружбы между Китаем и Россией.

Затем перед зрителями выступили артисты и творческие коллективы Сахалина, а также российско-китайский оркестр из Москвы.

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